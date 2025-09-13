حرس الحدود يهزم الجونة بهدفين في الدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

زكي وأدهم يقودان حرس الحدود لفوز ثمين على الجونة

بدأت المباراة بحماس من الفريقين، حيث افتتح محمد حمدي زكي التسجيل لحرس الحدود في الدقيقة الرابعة، مانحًا فريقه التقدم المبكر.

ورد الجونة في الدقيقة 36 بهدف التعادل عن طريق محمد النحاس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع انطلاق الشوط الثاني، عاد حرس الحدود للتقدم مجددًا بهدف سجله محمد أدهم في الدقيقة 48، وهو الهدف الذي حسم المباراة لصالح أصحاب الأرض، رغم محاولات الجونة للتعادل حتى الدقيقة 90 التي شهدت نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع حرس الحدود رصيده إلى 8 نقاط، متقدمًا للمركز التاسع في جدول الترتيب، حيث كان يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط قبل المباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

