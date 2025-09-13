المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حرس الحدود يهزم الجونة بهدفين في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:11 م 13/09/2025
حرس الحدود

حرس الحدود يفوز على الجونة

حقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

زكي وأدهم يقودان حرس الحدود لفوز ثمين على الجونة

بدأت المباراة بحماس من الفريقين، حيث افتتح محمد حمدي زكي التسجيل لحرس الحدود في الدقيقة الرابعة، مانحًا فريقه التقدم المبكر.

ورد الجونة في الدقيقة 36 بهدف التعادل عن طريق محمد النحاس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع انطلاق الشوط الثاني، عاد حرس الحدود للتقدم مجددًا بهدف سجله محمد أدهم في الدقيقة 48، وهو الهدف الذي حسم المباراة لصالح أصحاب الأرض، رغم محاولات الجونة للتعادل حتى الدقيقة 90 التي شهدت نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع حرس الحدود رصيده إلى 8 نقاط، متقدمًا للمركز التاسع في جدول الترتيب، حيث كان يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط قبل المباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 كاملًا اضغط هنا

الدوري المصري حرس الحدود الجونة الجونة ضد حرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg