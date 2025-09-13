تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى استاد برج العرب، حيث يلتقي نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الزمالك ضد المصري.. صراع القمة يشتعل على صدارة الدوري

ويتربع المصري على قمة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، مدعومًا بخط هجومه الذي سجل 13 هدفًا، وهو الأقوى في الدوري.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد 3 انتصارات وتعادل، مع هزيمة وحيدة أمام وادي دجلة في الجولة الماضية، معتمدًا على دفاعه القوي الذي لم يستقبل سوى 3 أهداف.

الزمالك يسعى لكسر العقدة أمام المصري

ويسعى الزمالك لكسر عقدته أمام المصري، حيث فشل في تحقيق الفوز على الفريق البورسعيدي في آخر 7 مواجهات ببطولة الدوري، ويعود آخر انتصار للأبيض إلى عام 2022 بنتيجة 2-1، بفضل هدفي أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري.

ويقدم موقع "يلا كورة" تغطية مباشرة للمباراة عبر صفحته على فيسبوك، بتحليل لتشكيل الفريقين وتوقعات فرص الفوز، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.