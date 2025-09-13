عدي الدباغ يسجل أول أهدافه مع الزمالك في مرمى المصري

افتتح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سجل أهدافه مع نادي الزمالك، في مباراة حاسمة أمام المصري البورسعيدي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، التي أقيمت مساء السبت 13 سبتمبر 2025 على استاد برج العرب.

الدباغ يسجل أول أهدافه مع الزمالك

وجاء هدف الدباغ في الدقيقة 30، بعد سلسلة من التمريرات الدقيقة بدأها أدم كايد، ثم مررها إلى ناصر ماهر الذي أرسل عرضية اصطدمت بقدم مدافع المصري مخلوف والقائم، لتصل الكرة إلى خط المرمى حيث أودعها الدباغ بسهولة في الشباك، مسجلاً أول أهدافه بقميص الزمالك بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الزمالك يتحدى هيمنة المصري

ويتصدر المصري جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفضل 3 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، مدعومًا بخط هجومه الفتاك الذي سجل 13 هدفًا، وهو الأقوى في الدوري.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد 3 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة أمام وادي دجلة، معتمدًا على دفاعه المتماسك الذي استقبل 3 أهداف فقط.

ويسعى الزمالك لكسر عقدته أمام المصري، الذي لم يهزمه في آخر 7 مواجهات بالدوري، حيث يعود آخر فوز للأبيض إلى عام 2022 بنتيجة 2-1 بأهداف أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري.