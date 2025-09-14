المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

عودة إمام عاشور ومروان عطية.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:55 م 13/09/2025
الأهلي

الأهلي

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، في تمام الثامنة من مساء غدٍ الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ومصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو، تريزيجيه، أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وظهر إمام عاشور في قائمة الأهلي، لأول مرة هذا الموسم، بعدما عاد من الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

كما عاد مروان عطية إلى قائمة الأهلي، حيث غاب عن مباريات الفريق الماضية؛ بسبب عملية الفتق الرياضي التي أجراها قبل بداية الموسم، كما عاد ياسين مرعي أيضًا إلى خط الدفاع.

ويستمر غياب ياسر إبراهيم عن خط دفاع الأهلي، حيث يخوض تدريبات تأهيلية من إصابة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويقود عماد النحاس الأهلي في المبارة الأولى عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ويملك الأهلي 5 نقاط، بينما يمتلك إنبي 8 نقاط.

"من أجل مستقبل النادي".. الخطيب يعلن حضوره الجمعية العمومية للأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي عماد النحاس إمام عاشور مروان عطية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

