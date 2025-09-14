استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، في تمام الثامنة من مساء غدٍ الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ومصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو، تريزيجيه، أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وظهر إمام عاشور في قائمة الأهلي، لأول مرة هذا الموسم، بعدما عاد من الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

كما عاد مروان عطية إلى قائمة الأهلي، حيث غاب عن مباريات الفريق الماضية؛ بسبب عملية الفتق الرياضي التي أجراها قبل بداية الموسم، كما عاد ياسين مرعي أيضًا إلى خط الدفاع.

ويستمر غياب ياسر إبراهيم عن خط دفاع الأهلي، حيث يخوض تدريبات تأهيلية من إصابة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويقود عماد النحاس الأهلي في المبارة الأولى عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ويملك الأهلي 5 نقاط، بينما يمتلك إنبي 8 نقاط.

