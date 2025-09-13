المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في الأهلي قبل قرار الخطيب بحضور الجمعية العمومية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:40 م 13/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيحضر فعاليات الجمعية العمومية الخاصة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وناشد الخطيب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بضرورة الحرص على حضور "الاجتماع الخاص" يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

تفاصيل زيارة رموز الأهلي للخطيب في الساحل الشمالي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن مسئولين سابقين بارزين وأعضاء لجنة الحكماء ورموز الأهلي حرصوا على زيارة الخطيب في منزله بإحدى قرى الساحل الشمالي، وأكدوا له ضرورة حضور الجمعية العمومية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأضاف المصدر: "مسئول كبير سابق أكد للخطيب أن هناك ملفات يجب حسمها في الأهلي، على رأسها إقرار تعديلات اللائحة لأنها تعد دستور النادي، وكذلك اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتوفير الاستقرار للفريق قبل مباريات مهمة في الدوري".

وأوضح أن المسئول السابق أكد للخطيب أنهم سيناقشونه لاحقًا في مسألة عدم ترشحه للانتخابات، وهو أمر غير مقبول.

وشدد المصدر على أن المسئول السابق أكد للخطيب ضرورة خوضه الانتخابات، على أن يسافر بعدها لرحلة علاج حتى لو استمرت شهرين أو ثلاثة، ويدير النادي في تلك الفترة نائبه وباقي أعضاء المجلس، مع بقاء الخطيب في منصبه.

7 رسائل من بيان عدم ترشح الخطيب في انتخابات الأهلي

الأهلي محمود الخطيب الجمعية العمومية قانون الرياضة لائحة النظام الأساسي الساحل الشمالي لجنة الحكماء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

45

تبديل لصالح ليفربول بخروج ماك أليستر ودخول كونور برادلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg