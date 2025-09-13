أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيحضر فعاليات الجمعية العمومية الخاصة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وناشد الخطيب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بضرورة الحرص على حضور "الاجتماع الخاص" يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

تفاصيل زيارة رموز الأهلي للخطيب في الساحل الشمالي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن مسئولين سابقين بارزين وأعضاء لجنة الحكماء ورموز الأهلي حرصوا على زيارة الخطيب في منزله بإحدى قرى الساحل الشمالي، وأكدوا له ضرورة حضور الجمعية العمومية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأضاف المصدر: "مسئول كبير سابق أكد للخطيب أن هناك ملفات يجب حسمها في الأهلي، على رأسها إقرار تعديلات اللائحة لأنها تعد دستور النادي، وكذلك اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتوفير الاستقرار للفريق قبل مباريات مهمة في الدوري".

وأوضح أن المسئول السابق أكد للخطيب أنهم سيناقشونه لاحقًا في مسألة عدم ترشحه للانتخابات، وهو أمر غير مقبول.

وشدد المصدر على أن المسئول السابق أكد للخطيب ضرورة خوضه الانتخابات، على أن يسافر بعدها لرحلة علاج حتى لو استمرت شهرين أو ثلاثة، ويدير النادي في تلك الفترة نائبه وباقي أعضاء المجلس، مع بقاء الخطيب في منصبه.

7 رسائل من بيان عدم ترشح الخطيب في انتخابات الأهلي