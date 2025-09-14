استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، في تمام الثامنة من مساء غدٍ الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

7 مستبعدين من قائمة الأهلي

وهناك 7 مستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي، سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية.

واستبعد عماد النحاس كل من، عمر كمال عبد الواحد، وكريم فؤاد، وياسر إبراهيم، وأشرف داري، ومحمد شكري؛ بسبب الإصابة.

بينما جاء استبعاد الثنائي أحمد عبد القادر، وحمزة عبد الكريم؛ لأسباب فنية بحسب ما علم يلا كورة.

ويخوض ياسر إبراهيم المرحة الأخيرة من التأهيل، وسيكون جاهزًا لمباراة سيراميكا كليوباترا على الأرجح.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر الثاني خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

بينما أصيب أشرف داري في العضلة الخلفية، ويحتاج أسبوعين حتى يعود للمشاركة.

بينما تعرض عمر كمال للغصابة مؤخرًا وسوف يتم تشخيص إصابته.

ويستمر محمد شكري في التأهيل من أجل العودة من جديد.

عودة إمام عاشور ومروان عطية.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

ويقود عماد النحاس الأهلي في المبارة الأولى عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ويملك الأهلي 5 نقاط، بينما يمتلك إنبي 8 نقاط.