يستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

مخاوف من النحاس قبل مواجهة إنبي

وحسب ما علم يلا كورة، فإن هناك حالة من القلق الشديد لدى عماد النحاس بسبب مركز قلب الدفاعن في ظل غياب أشرف داري وياسر إبراهيم مع عدم الجاهزية الفنية الكاملة لياسين مرعي العائد من الاصابة.

ولا يزال حتي الآن، يفاضل النحاس ما بين ياسين مرعي ومصطفى العش، لجاور أحدهما أحمد رمضان بيكهام في التشكيل الأساسي.

وحرص النحاس علي تحذير لاعبيه من فريق إنبي الذي يتمتع بالقوة البدنية.

وحسب المران الأخير فإن التشكيل الأقرب لتلك المباراة، سيكون كالتالي:

تشكيل الأهلي الأقرب أمام إنبي

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد السيد زيزو - محمد شريف.

عودة إمام عاشور ومروان عطية.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري