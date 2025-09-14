المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة إنبي والأهلي في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:12 ص 14/09/2025
الأهلي وإنبي

الأهلي وإنبي

يصطدم النادي الأهلي بنظيره إنبي، في مواجهة نارية، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء الأحد.

ويلتقي الأهلي مع إنبي، على أرضية ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري

يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد المقاولون العرب.

موقف الأهلي وإنبي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 5 نقطة، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة وحيدة.

بينما يقع إنبي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

القناة الناقلة لمباراة إنبي والأهلي

تنقل أحداث مباراة إنبي والأهلي في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، عبر قناة "أون سبورت 1".

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي موعد مباراة إنبي والأهلي القناة الناقلة لمباراة إنبي والأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg