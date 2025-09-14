موعد والقناة الناقلة لمباراة إنبي والأهلي في الدوري

يصطدم النادي الأهلي بنظيره إنبي، في مواجهة نارية، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء الأحد.

ويلتقي الأهلي مع إنبي، على أرضية ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري

يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد المقاولون العرب.

موقف الأهلي وإنبي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 5 نقطة، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة وحيدة.

بينما يقع إنبي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

القناة الناقلة لمباراة إنبي والأهلي

تنقل أحداث مباراة إنبي والأهلي في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، عبر قناة "أون سبورت 1".

