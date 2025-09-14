المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

القرارات المصيرية في يد الجمعية العمومية.. الأهلي يعلن أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:13 م 14/09/2025
الأهلي

شعار الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي قبل فعاليات الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

ويعقد الأهلي الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة المقبل، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في النادي.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الرسمي، أن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، تتضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل الأهلي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.

وأشار الأهلي إلى أن أبرز التعديلات جاءت كالتالي:

نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.

الأهلي الجمعية العمومية انتخابات الأهلي

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
