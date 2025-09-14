فاز طلائع الجيش بنتيجة 1-0 أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت، على ستاد الجهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصديه من النقاط إلى 8 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 10 في المركز الثالث.

أحداث المباراة

شهدت الدقيقة 11 فرصة خطيرة لـ طلائع الجيش، حيث أرسل خالد عوض كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها محمد دسوقي من أمام إسماعيل أجورو.

وفي الدقيقة 15 أهدر غيث المدادحة هدفًا لـ طلائع الجيش، بعدما تلقى كرة بينية من حامد الجابري جعلته منفردًا بالمرمى ليصوب كرة أرضية مرت بجوار المرمى.

واستدعى حكم الفيديو، حكم الساحة لمراجعة تصويبة حامد الجابري لاعب طلائع الجيش، بعد ارتطامها في يد محمود رزق مدافع مودرن سبورت.

وسجل إسماعيل أجورو هدف طلائع الجيش في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وسجل محمود رزق هدفًا لمودرن سبورت في الدقيقة 38، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأهدر حامد الجابري فرصة هدف ثاني لـ طلائع الجيش في الدقيقة 42، بعدما تابع الكرة التي ارتدت من محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت الذي تصدى لتصويبة غيث المدادحة، لكنه صوب كرة فوق المرمى على الرغم من انفراده بالمرمى.

وأهدر غنام محمد فرصة التعادل لـ مودرن سبورت في الدقيقة 47، بعد كرة متبادلة مع رشاد المتولي داخل منطقة الجزاء، لكنه صوب كرة خارج المرمى.

وأنقذ محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت، فرصة هدف لـ طلائع الجيش في الدقيقة 62، بعد تصويبة قوية من غيب المدادحة.

أتيحت فرصة التعادل لـ مودرن سبورت في الدقيقة 69، عن طريق جودوين شيكا داخل منطقة الجزاء، لكنه صوب كرة ضعيفة قبل أن يشتت محمد فتح الله الكرة من أمام المرمى.

وأنقذ محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، فرصة هدف محقق لـ مودرن سبورت في الدقيقة 84، حيث وصلت الكرة إلى جودوين شيكا أمام المرمى ليصوب كرة أمسكها الحارس.

وشهدت الدقيقة 87، إنقاذ من على خط المرمى لتسديدة محمد هلال لاعب مودرن سبورت، ليشتتها أحمد علاء من على خط المرمى.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: خالد عوض، محمد فتح الله، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: حسام السويسي، علي حمدي، غيث المدادحة، مصطفى الخواجة، حامد الجابري

خط الهجوم: إسماعيل أجورو

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

هجوم: حسام حسن، أرنولد أيبا، محمود ممدوح.