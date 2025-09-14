قدم البرازيلي خون بيزيرا ألفينا، لاعب الزمالك، مستويات مميزة خطفت الأنظار، خلال المباريات الخمسة التي خاضها مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز، منذ انضمامه هذا الصيف.

وشارك خوان بيزيرا في انتصار الزمالك العريض ضد المصري البورسعيدي (3-0)، أمس السبت، والارتقاء إلى قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

خوان بيزيرا في الزمالك

توهج خوان بيزيرا في الناحية اليمنى لهجوم الزمالك، مما جعله يخطف الأنظار سريعًا، بعدما أصبح أحد العناصر المؤثرة وصاحب بصمة مستمرة، حتى وإن لم يسجل أو يصنع، فهو يزعج أي دفاع.

وجاءت أرقام خوان بيزيرا ألفينا، في مباريات الزمالك الخمسة التي شارك بها على النحو الآتي:

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

صنع هدفًا.

دقة التمريرات 88%.

تمريرة واحدة طولية دقيقة.

تسديدات (1) على المرمى (2) خارج المرمى.

محاولات مراوغة ناجحة (2) من (3).

مواجهات أرضية ناجحة (5) من (8).

مباراة الزمالك ووادي دجلة

تمريرة واحدة مفتاحية.

دقة التمريرات 87%.

تسديدات (1) تم اعتراضها.

محاولات مراوغة ناجحة (1) من (2).

مواجهات أرضية ناجحة (5) من (7).

مباراة الزمالك وفاركو

تمريرة واحدة مفتاحية.

دقة التمريرات 82%.

تسديدات (1) خارج المرمى.

محاولات مراوغة ناجحة (3) من (6).

مواجهات أرضية ناجحة (10) من (14).

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

سجل هدفًا.

صنع هدفًا.

فرص خطيرة مهدرة 1.

دقة التمريرات 89%.

كرات طولية ناجحة (2) من (2).

تسديدات (3) على المرمى (2) تم اعتراضها (1).

محاولات مراوغة ناجحة (0) من (1).

مواجهات أرضية ناجحة (4) من (8).

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

دقة التمريرات 100% (3 تمريرات فقط).

تسديدات (2) على المرمى (1) تم اعتراضها (1).

محاولات مراوغة ناجحة (3) من (4).

مواجهات أرضية ناجحة (5) من (6).

ما قدمه خوان بيزيرا

واستخلاصًا من هذه الأرقام، يتضح أن خوان بيزيرا، يحاول القيام بالمراوغات بصورة مستمرة في كل المباريات، حيث إن إجمالي المراوغات الناجحة (9) من (16) بنسبة 56%.

كما أنه كأي لاعب برازيلي، أو عادة اللاعب المهاري من الصعب مراوغته، وهذا يظهر في إجمالي المواجهات الأرضية الناجحة (29) من (43) بنسبة 67%.

بالإضافة إلى رغبته الدائمة في التسديد، حيث إن الإجمالي في المباريات الخمسة (10) على المرمى (4) خارج المرمى (3) تم اعتراضها (3) أي أن 40% فقط منها هددت مرمى المنافسين.

ومن هذه الإحصائيات التي يوفرها موقع "سوفا سكور"، تبرز بوضوح قدرات خوان ألفينا بيزيرا الهجومية في الناحية الهجومية اليمنى للفارس الأبيض، والتي بلا شك تلعب دورًا في زيادة الضغط على دفاع المنافسين، بالإضافة لمحاولاته الدائمة للتسجيل أو صناعة الأهداف.