تشكيل الأهلي.. 3 تغييرات.. وإمام عاشور بين البدلاء ضد إنبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:01 م 14/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهة الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

تشكيل الأهلي

ويشهد تشكيل الأهلي الأساسي، تغييرًا في هجوم الفريق عن المباراة الماضية، بجلوس المغربي أشرف بنشرقي على دكة البدلاء، ودخول مروان عطية بدلًا منه في منطقة الوسط.

وغير عماد النحاس أسلوب لعب الأهلي، بتواجد ثنائي وسط ملعب دفاعي، أمامهما محمد علي بن رمضان، فيما يعوض مصطفى العش، أشرف داري المصاب، بالإضافة لتواجد كوكا بدلًا من كريم فؤاد.

ويأتي تشكيل الأهلي ضد إنبي، الذي يشهد 3 تغييرات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بنشرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، بينما يتواجد إنبي بالمرتبة التاسعة بـ8 نقاط، من 5 مواجهات في الموسم الجديد حتى الآن.

وكان الأهلي خسر في آخر مباراة له ضد بيراميدز (0-2)، والتي ترتب عليها رحيل خوسيه ريبيرو عن القيادة الفنية للفريق، وقدوم عماد النحاس بشكل مؤقت.

الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وإنبي

