كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

بث مباشر يلا كورة.. قراءة فنية قبل مباراة الأهلي وإنبي.. ولمسات النحاس الأولى

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:05 م 14/09/2025
الأهلي

مباراة الأهلي وإنبي الموسم الماضي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة الأهلي وإنبي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة الأهلي وإنبي، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهة الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي وإنبي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، مذيعة يلا كورة، للحديث عن تشكيل الأهلي وأبرز تعديلات عماد النحاس في الظهور الأول له أمام إنبي.

تابعنا عبر بث مباشر يلا كورة عن مباراة الأهلي وإنبي عبر الفيديو التالي:

 

تشكيل الأهلي ضد إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بنشرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، بينما يتواجد إنبي بالمرتبة التاسعة بـ8 نقاط، من 5 مواجهات في الموسم الجديد حتى الآن.

الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وإنبي

