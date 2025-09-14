يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة الأهلي وإنبي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة الأهلي وإنبي، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهة الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي وإنبي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، مذيعة يلا كورة، للحديث عن تشكيل الأهلي وأبرز تعديلات عماد النحاس في الظهور الأول له أمام إنبي.

تابعنا عبر بث مباشر يلا كورة عن مباراة الأهلي وإنبي عبر الفيديو التالي:

تشكيل الأهلي ضد إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بنشرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، بينما يتواجد إنبي بالمرتبة التاسعة بـ8 نقاط، من 5 مواجهات في الموسم الجديد حتى الآن.