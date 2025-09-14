المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لماذا تراجع الحكم عن طرد محمد الشناوي واكتفى بالإنذار؟ (قانون اللعبة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:26 م 14/09/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإنبي

تراجع حكم مباراة الأهلي وإنبي، عن طرد محمد الشناوي، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي أنهى الشوط الأول متفوقًا في النتيجة (1-0) أمام إنبي، في المباراة التي ينطلق شوطها الثاني هذه الأثناء، على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

طرد محمد الشناوي

أشهر محمد الغازي حكم مباراة الأهلي وإنبي، بطاقة حمراء في وجه محمد الشناوي، بعدما حاول استلام كرة عائدة من لاعبي الأحمر، لكنه ارتكب مخالفة أثناء ذلك.

ويكشف قانون اللعبة، لماذا قرر الحكم طرد محمد الشناوي في مباراة الأهلي وإنبي، والذي يحدث عادة في 3 حالات، وهذه هي تنطبق على حالة الشناوي:

- منع هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف لمنافس متوجه بشكل واضح صوب المرمى.

كما يفسر قانون اللعبة، لماذا تراجع الحكم عن طرد محمد الشناوي بعد استدعاؤه من غرفة تقنية الفيديو، حيث إن هناك اعتبارات يتم أخذها في الاعتبار، في مثل هذه الحالات:

المسافة بين المخالفة والمرمى.

الاتجاه العام للهجمة.

احتمالية السيطرة على الكرة أو الاحتفاظ بها.

موقع وعدد المدافعين.

ويبدو أن عامل "احتمالية السيطرة على الكرة أو الاحتفاظ بها" هي التي وضعها الحكم في اعتباره أثناء مراجهة اللعبة، ثم العودة وإلغاء البطاقة الحمراء وتحويلها إلى صفراء فقط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي محمد الشناوي مباراة الأهلي وإنبي

