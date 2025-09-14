المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بث مباشر يلا كورة.. قراءة فنية بعد تعادل الأهلي ضد إنبي في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:10 م 14/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس (فيديو)

قراءة فنية بعد مباراة الأهلي وإنبي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، مذيعة يلا كورة، للحديث عن أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي.

ويسلط لايف يلا كورة الضوء على أفكار عماد النحاس في أول ظهور له، وكيف تعامل مع مجريات مباراة الأهلي وإنبي والتغييرات التي أجراها خلال اللقاء.

قراءة فنية لأحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز، عبر الفيديو التالي:

 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وإنبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg