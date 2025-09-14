يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس (فيديو)

قراءة فنية بعد مباراة الأهلي وإنبي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، مذيعة يلا كورة، للحديث عن أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي.

ويسلط لايف يلا كورة الضوء على أفكار عماد النحاس في أول ظهور له، وكيف تعامل مع مجريات مباراة الأهلي وإنبي والتغييرات التي أجراها خلال اللقاء.

قراءة فنية لأحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز، عبر الفيديو التالي:

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.