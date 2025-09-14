المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأحمر في مركز متأخر.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وإنبي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:13 م 14/09/2025
الأهلي

الأهلي

اكتفى النادي الأهلي بالتعادل (1-1) مع إنبي، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وفشل الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات أمام إنبي في الظهور الأول تحت قيادة عماد النحاس الذي تولى المهمة الفنية مؤقتًا، خلفًا لخوسيه ريبيرو.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وإنبي

حقق الأهلي التعادل الثالث في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، إلى جانب فوز وحيد وخسارة واحدة.

وتقدم الأهلي على إنبي بهدف لمحمود حسن تريزيجيه من ضربة رأسية في الدقيقة 34، قبل أن تستقبل شباك محمد الشناوي هدفًا من ركلة جزاء نفذها أحمد العجوز في الدقيقة 65.

وبات النادي الأهلي في مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما اكتفى بالحصول على 6 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة بالدوري المصري، سيراميكا كليوباترا، الجمعة المقبل، الموافق 19 سبتمبر.

ويواصل الأهلي في سياق منفصل، البحث عن مدرب أجنبي جديد، فيما من المتوقع أن يبقى المدرب عماد النحاس في منصبه حتى التوقف الدولي المقبل في أكتوبر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي

