حقق فريق وادي دجلة فوزًا كبيرًا على مضيفه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ورغم تقدم كهرباء الإسماعيلية في النتيجة خلال الشوط الأول بهدف سجله علي سليمان من ركلة جزاء في الدقيقة 25، إلا أن الشوط الثاني شهد انتفاضة هجومية قوية من الفريق الدجلاوي.

وسجل أحمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يضيف يوسف محسن الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وعاد أحمد فاروق ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 74، ثم اختتم محمود دياسطي الرباعية بهدف في الدقيقة 88، ليؤكد تفوق دجلة في الشوط الثاني أداءً ونتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع وادي دجلة رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي مؤقتًا إلى المركز الثالث ويدخل المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، واصل كهرباء الإسماعيلية نتائجه السلبية، وتجمّد رصيده عند نقطتين فقط، دون تحقيق أي فوز حتى الآن، ليبقى في المركز الأخير.

