كلام فى الكورة
أزمة مزمنة.. معاناة هجوم الأهلي تظهر مجددًا ضد إنبي (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:28 م 14/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسلسل إهدار الفرص في مباراته ضد إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس (فيديو)

أرقام من مباراة الأهلي وإنبي

معاناة الأهلي في اختراق دفاع الخصم وعدم ترجمة كل المحاولات السانحة بالشكل الأمثل، استمرت في مواجهة إنبي، بعدما لم يحول وجهة العديد من الفرص لتشكل خطرًا على مرمى إنبي.

حيث إن الأهلي على الرغم من الوصول بتسديدة (20) مرة لتهديد إنبي، لكن (4) منها فقط التي هددت المرمى، أي 20% فقط منها، وإليكم أبرز أرقام المارد الأحمر في مباراة إنبي:

سدد الأهلي (20) مرة على مرمى إنبي.

على المرمى (4).

خارج المرمى (8).

تم منعها (8).

داخل منطقة الجزاء (12) ومن خارجها (8).

حصل على 9 ركنيات.

مرر الكرة 501 وبلغ الاستحواذ 66%.

وتعد أزمة إهدار الفرص أو التصرف فيها دون تركيز، وعدم الاستفادة منها، أحد المشاكل الزمنة التي يعاني منها الأهلي خلال المواسم الأخيرة، والتي لم تتحسن رغم الانتدابات القوية في الصيف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وإنبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

