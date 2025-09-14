تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحالة من الإعياء، عقب مباراة إنبي بالأمس الأحد.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم يلا كورة، أن إمام عاشور تعرض لأزمة صحية شديدة، عقب مباراة إنبي، توجه على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حجز إمام عاشور في أحد المستشفيات

وأوضح المصدر في تصريحاته ليلا كورة، أن إمام عاشور كان يعاني من مغص شديد عقب مباراة إنبي، وتم حجزه في المستشفى؛ من أجل الاطمئنان على حالته.

الظهور الأول لـ إمام عاشور

وشارك إمام عاشور، كبديل في مباراة الأهلي أمام إنبي بالأمس، كأول ظهور له هذا الموسم بعد العودة من إصابته.

وغاب إمام عاشور 3 شهور عن المشاركة مع الأهلي، منذ الإصابة بكسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

كما سقط الأهلي في الاختبار الأول تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.