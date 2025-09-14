كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة (1-1)، أمس الأحد، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي لم يبلغ لاعبيه بتوقيع عقوبات حتى الآن

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم يتم توقيع أي عقوبات حتى هذه اللحظة على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إنبي".

وأضاف: "وليد صلاح الدين لم يصدر أي عقوبات بعد التعادل مع إنبي وسيتم تنسيق الأمر مع محمود الخطيب رئيس النادي، وسيتم إبلاغ اللاعبين بالقرار اليوم".

حقيقة خصم المليون جنيه

وأضاف المصدر: "لا يوجد شيء في اللائحة يسمح بخصم مليون جنيه أو أن تكون هناك عقوبات متساوية بين اللاعبين".

وأوضح: "العقوبة تكون بخصم نسبة من الراتب الشهري وبالتالي العقوبات المالية ستكون متفاوتة بين اللاعبين حسب فئتهم".

وأتم المصدر تصريحاته: "أقصي ما يمكن توقيعه من عقوبات هو 250 ألف جنيه على أعلى فئة بالفريق".

وكان مصدر بالأهلي صرح في وقت سابق ليلا كورة، أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين بخصم نسبة من الراتب الشهري لكل لاعب.

مصدر في الأهلي لـ "يلا كورة": خصم جزء من رواتب اللاعبين بعد التعادل مع إنبي

