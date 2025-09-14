المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الأهلي لم يبلغ لاعبيه بتوقيع عقوبات حتى الآن.. وحقيقة خصم المليون جنيه

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 ص 15/09/2025
الأهلي

الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة (1-1)، أمس الأحد، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي لم يبلغ لاعبيه بتوقيع عقوبات حتى الآن

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم يتم توقيع أي عقوبات حتى هذه اللحظة على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إنبي".

وأضاف: "وليد صلاح الدين لم يصدر أي عقوبات بعد التعادل مع إنبي وسيتم تنسيق الأمر مع محمود الخطيب رئيس النادي، وسيتم إبلاغ اللاعبين بالقرار اليوم".

حقيقة خصم المليون جنيه

وأضاف المصدر: "لا يوجد شيء في اللائحة يسمح بخصم مليون جنيه أو أن تكون هناك عقوبات متساوية بين اللاعبين".

وأوضح: "العقوبة تكون بخصم نسبة من الراتب الشهري وبالتالي العقوبات المالية ستكون متفاوتة بين اللاعبين حسب فئتهم".

وأتم المصدر تصريحاته: "أقصي ما يمكن توقيعه من عقوبات هو 250 ألف جنيه على أعلى فئة بالفريق".

وكان مصدر بالأهلي صرح في وقت سابق ليلا كورة، أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين بخصم نسبة من الراتب الشهري لكل لاعب.

مصدر في الأهلي لـ "يلا كورة": خصم جزء من رواتب اللاعبين بعد التعادل مع إنبي

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg