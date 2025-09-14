المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمباراة الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:01 م 15/09/2025
أحمد زيزو - الأهلي

زيزو

المصور: اسامه عبد النبي

تعرض أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في مباراة إنبي بالأمس في الدوري المصري.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واشتكى زيزو من الإصابة خلال الشوط الأول من المباراة، ليتم استبداله.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي، عن شكوى زيزو من آلام في العضلة الضامة، وهو ما أدى إلى استبداله.. طالع التفاصيل من هنا

الفحص المبدئي لإصابة زيزو

وعلم يلا كورة، أن الفحص المبدئي لزيزو، بيّن إصابته بشد ويحتاج إلى 3 أسابيع على أقل تقدير للعودة من جديد.

وأوضح مصدر ليلا كورة، أن زيزو سوف يخضع لأشعة اليوم الاثنين، لتحديد إصابته بشكل دقيق ومدة الغياب.

تضاؤل فرص زيزو 

وبذلك تتضاءل فرص زيزو في اللحاق بمباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة من الدوري.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري إنبي زيزو

