المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حافلات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:21 م 15/09/2025
شعار الأهلي يزين ملعب ميتلايف

شعار الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي، توفير أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية الاجتماع الخاص المقرر، بشأن التصويت على لائحة النظام الأساسي.

وتقام الجمعية العمومية، يوم الجمعة المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وتنقل الحافلات الأعضاء ذهابًا وإيابًا، للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وحرصت الإدارة أيضًا على توفير عدد من الخدمات، حيث تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة، حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم لجنته، فضلًا عن تخصيص نقاط للاستعلام داخل المقر وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي، لخدمة الأعضاء مجانًا طوال اليوم.

موعد انتخابات الأهلي

ومن المفترض أن تقام انتخابات الأهلي خلال شهر نوفمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة لدورة انتخابية جديدة.

 

الأهلي الجمعية العمومية انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg