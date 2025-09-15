دخل السويسري أروس فيشر مدرب يونيون برلين السابق، داخل المرشحين لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خلال الموسم الجاري.

ويواجه جيراردو سيواني مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، شبح الإقالة من منصبه؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.

وخسر مونشنجلادباخ برباعية مقابل لا شيء أمام فيردر بريمن في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

فيشر يدخل ضمن اهتمامات مونشنجلادباخ

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن أورس فيشر دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة عن وجود 6 مرشحين لتدريب النادي الألماني، في حال رحيل سيواني عن تدريب الفريق.

ويرتبط أورس فيشر بتدريب النادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويبقى فيشر دون نادٍ منذ موسم 2023، ونهاية رحلته مع نادي يونيون برلين التي استمرت 5 سنوات متتالية.

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية، لاختيار الأفضل من بينها لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.