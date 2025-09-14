المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيتواجد في المستشفى 3 أيام.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:32 م 15/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، تفاصيل حالة إمام عاشور لاعب الفريق، بعد نقله إلى المستشفى عقب نهاية مباراة إنبي في الدوري.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور لاعب الأهلي، تعرض لحالة من الإعياء، عقب مباراة إنبي بالأمس الأحد.

مصدر ليلا كورة: حجز إمام عاشور في أحد المستشفيات عقب مباراة إنبي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية".

وأوضح جاب الله: "اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها".

وأتم طبيب الأهلي: "إمام عاشور يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

الظهور الأول لإمام عاشور

شارك إمام عاشور، كبديل في مباراة الأهلي أمام إنبي بالأمس، كأول ظهور له هذا الموسم بعد العودة من إصابته.

وغاب إمام عاشور 3 شهور عن المشاركة مع الأهلي، منذ الإصابة بكسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي إمام عاشور

