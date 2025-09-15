كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات ملف المستحقات المتأخرة، الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار الأخير على حساب المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

مصدر في الزمالك: جون إدوارد وعد اللاعبين بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "جون إدوارد المدير الرياضي تحدث مع لاعبي الزمالك، ووعدهم بصرف المستحقات المتأخرة لهم خلال أيام".

وأضاف: "جون إدوارد ظهر حزينًا خلال مواجهة المصري الأخيرة، بسبب كثرة الضغوط عليه، في ظل الأزمات المادية التي يعاني منها النادي، ويخشى أن تؤثر على مستقبل الفريق".

وكان الزمالك قد تفوق على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد، ليتربع على عرش الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة.

وسجل أهداف الزمالك كلا من: عدي الدباغ، عمر جابر وعبد الله السعيد.