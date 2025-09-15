المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: جون إدوارد وعد لاعبي الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:00 م 15/09/2025
فريق الزمالك

فريق الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات ملف المستحقات المتأخرة، الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار الأخير على حساب المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

مصدر في الزمالك: جون إدوارد وعد اللاعبين بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "جون إدوارد المدير الرياضي تحدث مع لاعبي الزمالك، ووعدهم بصرف المستحقات المتأخرة لهم خلال أيام".

إستريلا البرتغالي يكشف لـ "يلا كورة" حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب شيكو بانزا

وأضاف: "جون إدوارد ظهر حزينًا خلال مواجهة المصري الأخيرة، بسبب كثرة الضغوط عليه، في ظل الأزمات المادية التي يعاني منها النادي، ويخشى أن تؤثر على مستقبل الفريق".

الزمالك يهزم المصري بثلاثية.. ويتصدر الدوري

وكان الزمالك قد تفوق على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد، ليتربع على عرش الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة.

قمة جماهيرية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

وسجل أهداف الزمالك كلا من: عدي الدباغ، عمر جابر وعبد الله السعيد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك إدارة الزمالك جون إدوارد

