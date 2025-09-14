بالتأكيد لن يختلف أحد على أن أداء النادي الأهلي منذ بداية الدوري في الموسم الحالي لم يكن الأفضل على الإطلاق، بالأخص بعدما تعادل مع إنبي بهدف لمثله في الجولة السادسة.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أمس الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط جمعهم من 5 مباريات لعبهم في البطولة المحلية.

وبعدما تعرض الأهلي للهزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 أعلن رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الفريق السابق، وتم تعيين عماد النحاس مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

أخطاء متكررة تكلف الأهلي 6 أهداف في الدوري

وفي السطور التالية نستعرض الأخطاء التي وقع فيها الأهلي وتسببت في الأهداف منذ بداية الموسم حتى الآن.

هدفان أمام مودرن

الأهلي بدأ الدوري بمواجهة مودرن سبورت في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، الهدف الأول الذي سكن مرمى مصطفى شوبير "الحارس الأساسي وقتها"، كان في الدقيقة 58 عندما أخطأ كريم فؤاد في تمرير الكرة ليخطفها فريق مودرن سبورت ومن ثم تصل الكرة إلى حسام حسن الذي سدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول.

الخطأ في هذه اللعبة كان بشكل فردي بعدما فشل كريم فؤاد في إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 74 عندما أرسلت ركلة ركنية سددها علي الفيل في الشباك، وهنا خطأ لاعبي الأهلي كان في عدم الرقابة الجيدة للاعب الفريق المنافس.

خطأ مشترك

أما في مباراة فاركو فالهدف الوحيد الذي دخل مرمى مصطفى شوبير وقتها كان بسبب عدم التغطية الدفاعية من منطقة وسط الملعب بشكل جيد، حيث سدد مهاجم فاركو الكرة وصلت عند محمد هاني الذي بدوره أعادها لمصطفى شوبير ومن ثم أخطأ حارس الأهلي في التعامل مع الكرة لتصل إلى لاعب فاركو الذي سجلها في الشباك.

وبعد مباراة فاركو تعادل الأهلي سلبيا أمام غزل المحلة في لقاء أقيم على ملعب المحلة، وفشل خلاله الفريق الأحمر في تسجيل أي هدف أمام دفاع فريق علاء عبد العال.

دفاع تائه

الأهلي في مباراته الرابعة في بطولة الدوري تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0، سجل المغربي وليد الكرتي الهدفين للفريق السماوي بعدما فشل الأهلي في التعامل مع الكرة في الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، إذ هرب اللاعب المغربي من الرقابة الدفاعية واستغل تمركز محمد الشناوي الخاطئ وسدد الكرة في الشباك.

أما الهدف الثاني كان في الدقيقة 68 عن طريق وليد الكرتي أيضا، حيث أرسل محمد حمدي كرة عرضية بقدمه اليسرى، وصلت للكرتي الذي بدوره سجلها بالرأس في الشباك، في ظل دفاع الأهلي تائه الذي يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك فقط.

خطأ لاعبي الأهلي هنا كان في التمركز الخاطئ حيث تركوا لاعبي بيراميدز يتنقلون الكرة بالرأس حتى وصلت لشباك الشناوي.

تهور داخل منطقة الجزاء

أما في مباراة الجولة السادسة أمام إنبي استقبل الأهلي هدفا واحدا فقط، من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز، واحتسب الحكم الركلة بعد تدخل عنيف من أليو ديانج على علي محمود، لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.