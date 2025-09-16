المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أشعة سونار وفحص جديد".. قناة الأهلي تكشف موقف زيزو بعد إصابته أمام إنبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:45 م 15/09/2025 تعديل في 16/09/2025
أحمد زيزو - الأهلي

إصابة زيزو

المصور: اسامه عبد النبي

كشفت قناة الأهلي موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما خرج مصابا من مباراة إنبي في الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع إنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "أحمد سيد زيزو خضع لأشعة سونار على العضلة الضامة بالفخذ اليوم الإثنين، ولكن هذه الأشعة لم تظهر الإصابة جيدًا".

وأضافت: "وبالتالي سيخضع زيزو لأشعة رنين على الفخذ غدا وسيتم الإعلان عن نتيجتها".

زيزو تعرض لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة إنبي، لكنه أصر على التواجد -حسبما أكد عماد النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة- وخرج زيزو من الشوط الأول للمباراة متأثرا بإصابة في العضلة الضامة.

الأهلي عانى من نزيف النقاط في بطولة الدوري حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الجونة صاحب المركز السادس عشر.

الأهلي إنبي الدوري المصري زيزو

