كشفت قناة الأهلي موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما خرج مصابا من مباراة إنبي في الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع إنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "أحمد سيد زيزو خضع لأشعة سونار على العضلة الضامة بالفخذ اليوم الإثنين، ولكن هذه الأشعة لم تظهر الإصابة جيدًا".

وأضافت: "وبالتالي سيخضع زيزو لأشعة رنين على الفخذ غدا وسيتم الإعلان عن نتيجتها".

زيزو تعرض لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة إنبي، لكنه أصر على التواجد -حسبما أكد عماد النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة- وخرج زيزو من الشوط الأول للمباراة متأثرا بإصابة في العضلة الضامة.

الأهلي عانى من نزيف النقاط في بطولة الدوري حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الجونة صاحب المركز السادس عشر.