كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة رأسية محمود تريزيجيه وإنهاء عمر جابر، إلى جانب ثنائية أخرى، على جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هدف الجولة في الدوري المصري

واطلقت رابطة الأندية فتح التصويت على هدف الجولة السادسة من الدوري، بالتنافس بين 4 أهداف، وهم:

إنهاء عمر جابر أمام المصري البورسعيدي، من صناعة خوان بيزيرا.

رأسية محمود تريزيجيه في شباك إنبي، بعد كرة عرضية من محمد هاني.

تصويبة محمود عماد لاعب البنك الأهلي، في مرمى فريق بتروجيت.

تسديدة أويا اليسارية لاعب وادي دجلة، في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية.

وتصوت الجماهير الآن اختيار هدف الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمود تريزيجيه سجل هدف الأهلي الوحيد في شباك إنبي، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما عمر جابر كان قد سجل هدفًا ضمن ثلاثية الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بالمباراة التي منحت الفارس الأبيض قمة الدوري الممتاز.