كلام فى الكورة
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
- -
12:30
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

- -
22:00
دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

- -
21:15
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

- -
22:00
دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

- -
19:45
دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

- -
19:00
كأس كاراباو
برينتفورد

- -
22:00
تريزيجيه ينافس جابر.. 4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل بالجولة السادسة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:54 م 15/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

احتفال محمود تريزيجيه بهدفه أمام إنبي

المصور: اسامه عبد النبي

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة رأسية محمود تريزيجيه وإنهاء عمر جابر، إلى جانب ثنائية أخرى، على جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هدف الجولة في الدوري المصري

واطلقت رابطة الأندية فتح التصويت على هدف الجولة السادسة من الدوري، بالتنافس بين 4 أهداف، وهم:

إنهاء عمر جابر أمام المصري البورسعيدي، من صناعة خوان بيزيرا.

رأسية محمود تريزيجيه في شباك إنبي، بعد كرة عرضية من محمد هاني.

تصويبة محمود عماد لاعب البنك الأهلي، في مرمى فريق بتروجيت.

تسديدة أويا اليسارية لاعب وادي دجلة، في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية.

وتصوت الجماهير الآن اختيار هدف الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمود تريزيجيه سجل هدف الأهلي الوحيد في شباك إنبي، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما عمر جابر كان قد سجل هدفًا ضمن ثلاثية الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بالمباراة التي منحت الفارس الأبيض قمة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز عمر جابر رابطة الأندية محمود تريزيجيه

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

