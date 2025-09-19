المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قناة الأهلي: عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل عبد القادر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:08 م 15/09/2025 تعديل في 16/09/2025
ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم - مدافع الأهلي

أعلنت قناة الأهلي مشاركة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، في التدريبات الجماعية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "ياسر إبراهيم شارك في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة سيراميكا".

ياسر إبراهيم كان قد تعرض لإصابة بعد مباراة مودرن سبورت التي أقيمت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسبق وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي عن إصابة ياسر إبراهيم: "تعرض لإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى".

ولكن بعدما خضع لتدريبات تأهيلية بات ياسر إبراهيم جاهزا للمشاركة في المباريات في الوقت الحالي ليدعم دفاع الفريق الأحمر من جديد.

وأضافت قناة الأهلي: "حاليا.. يتم تأهيل أحمد عبد القادر ومن الممكن أن يكون جاهزًا لمباراة سيراميكا".

وكان أحمد عبد القادر قد عاد إلى النادي الأهلي بعدما قضى فترة إعارة لنادي قطر القطري، وكان قريبا من الرحيل إلا أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية تمهيدا لمشاركته في المباريات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم سيراميكا أحمد عبد القادر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg