أعلنت قناة الأهلي مشاركة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، في التدريبات الجماعية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "ياسر إبراهيم شارك في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة سيراميكا".

ياسر إبراهيم كان قد تعرض لإصابة بعد مباراة مودرن سبورت التي أقيمت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسبق وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي عن إصابة ياسر إبراهيم: "تعرض لإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى".

ولكن بعدما خضع لتدريبات تأهيلية بات ياسر إبراهيم جاهزا للمشاركة في المباريات في الوقت الحالي ليدعم دفاع الفريق الأحمر من جديد.

وأضافت قناة الأهلي: "حاليا.. يتم تأهيل أحمد عبد القادر ومن الممكن أن يكون جاهزًا لمباراة سيراميكا".

وكان أحمد عبد القادر قد عاد إلى النادي الأهلي بعدما قضى فترة إعارة لنادي قطر القطري، وكان قريبا من الرحيل إلا أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية تمهيدا لمشاركته في المباريات.