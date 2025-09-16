المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب بيراميدز يتحدث عن معاناة الأهلي.. الخطيب "الديكتاتور".. ومفاوضات ديانج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:30 ص 16/09/2025
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

تحدث محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز ومهاجم الأهلي السابق عن ما يحتاجه المارد الأحمر للتخلص من الفترة الصعبة التي يمر بها، كاشفًا عن حقيقة التفاوض مع أليو ديانج.

ويعاني الأهلي من سوء النتائج منذ انطلاق الدوري الممتاز في موسمه الحالي "2025-2026"، إذ لم يجمع سوى 6 نقاط من 5 مباريات، الأمر الذي جعله يتراجع للمركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

جدو: الأهلي يمر بظروف صعبة.. ويحتاج لمدرب أجنبي قوي

وقال جدو في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الأهلي يمر بظروف صعبة حاليًا، لم يحصل على فترة راحة كافية، لقد أنهى الموسم الماضي ثم شارك في كأس العالم للأندية مباشرة، تعاقد مع مدرب جديد ثم رحل بعد ذلك، وكل هذه الظروف أثرت بالسلب على الفريق".

وأضاف: "الأهلي يحتاج لاستعادة الاستقرار الفني، وأعتقد أنهم إذا تعاقدوا مع مدرب أجنبي قوي قد يكون قادر على إعادة الروح مرة أخرى للاعبين".

وأكمل: "الأهلي أحيانا في تاريخه يتعرض لعثرات ولكن يعود بعد ذلك بقوة للمنافسة على البطولات".

وتابع: "إذا نظرنا في الموسم الماضي كان الأهلي بعيدا عن الدوري ولكن حقق انتصارات متتالية بعد ذلك في نهاية الدوري".

تصريحات حسام غالي

وبسؤال جدو عن رأيه في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، رد، قائلًا: " لا أحد ينكر أن حسام غالي أهلاوي وبيحب الأهلي منذ الصغر، وهو تربى على مبادئ الأهلي".

واستكمل: "لدينا مشكلة في تقبل ثقافة الاختلاف في الرأي، كل شخص لديه وجهة النظر ولا تعني أنه يهاجم النادي، وحسام غالي لم يذكر اسم أي شخص في تصريحاته".

وواصل: "تصريحات حسام غالي ليست مبررا لحملة الهجوم التي يتعرض لها، وعلينا تقبل اختلاف الآراء".

"الدرع والسيف وشخصية الأهلي الحقيقية".. حسام غالي يطلق 10 تصريحات نارية

هل الخطيب ديكتاتوريا؟

سئل محمد ناجي جدو عن هل يشعر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ديكتاتوريا في الإدارة؟، رد، قائلًا: "أعتقد أن هذا غير صحيح، ولكن إذا كان الخطيب ديكتاتوريا وهو في كل موسم يحقق أفريقيا والدوري ويشارك في كأس العالم للأندية ويحصد بطولات ويحقق إنجازات كثيرة إداريًا، فأتمنى أن يكون كل رؤساء الأندية ديكتاتوريين (ضاحكًا)".

وأكد: " محمود الخطيب من أنجح الرؤساء الذين تولوا إدارة الأهلي، وحقق بطولات كثيرة لم يحققها آخرون".

حقيقة التفاوض مع ديانج

نفى المدرب العام لبيراميدز الدخول في أي مفاوضات مع لاعب وسط الأهلي أليو ديانج.

وقال جدو: "لم نفاوض أليو ديانج، لدينا لاعبين محترفين على أعلى مستوى، ونمتلك أكثر من لاعب في مركزه مثل بلاتي توريه، ولم نفكر مطلقًا في ضم ديانج".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حسام غالي الدوري المصري الخطيب الاهلي والزمالك محمد ناجي جدو بيراميدز أليو ديانج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg