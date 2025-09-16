تحدث محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز ومهاجم الأهلي السابق عن ما يحتاجه المارد الأحمر للتخلص من الفترة الصعبة التي يمر بها، كاشفًا عن حقيقة التفاوض مع أليو ديانج.

ويعاني الأهلي من سوء النتائج منذ انطلاق الدوري الممتاز في موسمه الحالي "2025-2026"، إذ لم يجمع سوى 6 نقاط من 5 مباريات، الأمر الذي جعله يتراجع للمركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

جدو: الأهلي يمر بظروف صعبة.. ويحتاج لمدرب أجنبي قوي

وقال جدو في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الأهلي يمر بظروف صعبة حاليًا، لم يحصل على فترة راحة كافية، لقد أنهى الموسم الماضي ثم شارك في كأس العالم للأندية مباشرة، تعاقد مع مدرب جديد ثم رحل بعد ذلك، وكل هذه الظروف أثرت بالسلب على الفريق".

وأضاف: "الأهلي يحتاج لاستعادة الاستقرار الفني، وأعتقد أنهم إذا تعاقدوا مع مدرب أجنبي قوي قد يكون قادر على إعادة الروح مرة أخرى للاعبين".

وأكمل: "الأهلي أحيانا في تاريخه يتعرض لعثرات ولكن يعود بعد ذلك بقوة للمنافسة على البطولات".

وتابع: "إذا نظرنا في الموسم الماضي كان الأهلي بعيدا عن الدوري ولكن حقق انتصارات متتالية بعد ذلك في نهاية الدوري".

تصريحات حسام غالي

وبسؤال جدو عن رأيه في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، رد، قائلًا: " لا أحد ينكر أن حسام غالي أهلاوي وبيحب الأهلي منذ الصغر، وهو تربى على مبادئ الأهلي".

واستكمل: "لدينا مشكلة في تقبل ثقافة الاختلاف في الرأي، كل شخص لديه وجهة النظر ولا تعني أنه يهاجم النادي، وحسام غالي لم يذكر اسم أي شخص في تصريحاته".

وواصل: "تصريحات حسام غالي ليست مبررا لحملة الهجوم التي يتعرض لها، وعلينا تقبل اختلاف الآراء".

هل الخطيب ديكتاتوريا؟

سئل محمد ناجي جدو عن هل يشعر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ديكتاتوريا في الإدارة؟، رد، قائلًا: "أعتقد أن هذا غير صحيح، ولكن إذا كان الخطيب ديكتاتوريا وهو في كل موسم يحقق أفريقيا والدوري ويشارك في كأس العالم للأندية ويحصد بطولات ويحقق إنجازات كثيرة إداريًا، فأتمنى أن يكون كل رؤساء الأندية ديكتاتوريين (ضاحكًا)".

وأكد: " محمود الخطيب من أنجح الرؤساء الذين تولوا إدارة الأهلي، وحقق بطولات كثيرة لم يحققها آخرون".

حقيقة التفاوض مع ديانج

نفى المدرب العام لبيراميدز الدخول في أي مفاوضات مع لاعب وسط الأهلي أليو ديانج.

وقال جدو: "لم نفاوض أليو ديانج، لدينا لاعبين محترفين على أعلى مستوى، ونمتلك أكثر من لاعب في مركزه مثل بلاتي توريه، ولم نفكر مطلقًا في ضم ديانج".