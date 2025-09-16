مباريات الأهلي والزمالك في الدوري قبل قمة 29 سبتمبر

ينتظر الأهلي والزمالك مواجهتين مثيرتين لكل منهما في الدوري المصري الممتاز قبل القمة التي ستجمعهما في نهاية الشهر الجاري.

ولا تبدو ظروف الأهلي والزمالك متشابهة هذا الموسم، فالمارد الأحمر يعاني منذ انطلاق الدوري بعدما جمع 6 نقاط في 5 مباريات، الأمر الذي جعله يقبع في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

أما الفارس الأبيض فهو الأفضل حاليا من حيث النتائج مقارنة بغريمه التقليدي، حيث يعتلي صدارة الدوري الممتاز بعدما جمع 13 نقطة من 6 مباريات.

ومن المقرر أن يتقابل الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك قبل قمة 29 سبتمبر؟

قبل القمة المرتقبة، سيكون الأهلي والزمالك أمام تحديات قوية في الدوري، حيث يسعى الفارس الأبيض لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، أما المارد الأحمر يريد ألا يفقد نقاط أخرى حتى لا يبتعد عن المنافسة.

ويخوض كل منهما مباراتين قبل الوصول إلى قمة التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري.

مباريات الزمالك المقبلة

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد الزمالك

الموعد: 18 سبتمبر 2025

التوقيت: 5 مساءً

الجولة الثامنة

الجونة ضد الزمالك

الموعد: 23 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

مباريات الأهلي المقبلة

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً