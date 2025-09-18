المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك يصرف جزءا من المستحقات المتأخرة كبدل سكن للاعبين المغتربين

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:12 م 16/09/2025
الزمالك

الزمالك

أكد مصدر داخل الزمالك أن النادي قام بصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبيه المغتربين كبدل سكن.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن الزمالك مبلغ 10 ملايين جنيه خلال الساعات الماضية، ضمن المستحقات المتأخرة لبدل السكن عن الموسم الماضي.

أوباما يتحدث عن مستحقاته في الزمالك.. وعقلية بيراميدز

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، أخطر الجميع بصرف المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة، وبالتزامن مع العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا للمواجهة القادمة ضد الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباريات الأهلي والزمالك في الدوري قبل قمة 29 سبتمبر

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أمام المصري البورسعيدي، أقرب ملاحقيه.

