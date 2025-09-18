أكد مصدر داخل الزمالك أن النادي قام بصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبيه المغتربين كبدل سكن.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن الزمالك مبلغ 10 ملايين جنيه خلال الساعات الماضية، ضمن المستحقات المتأخرة لبدل السكن عن الموسم الماضي.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، أخطر الجميع بصرف المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة، وبالتزامن مع العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا للمواجهة القادمة ضد الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أمام المصري البورسعيدي، أقرب ملاحقيه.

