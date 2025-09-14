يرى حسام البدري، مدرب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمر بظروف قد تحدث لأي فريق كرة قدم، موجها رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي.

وقال البدري في تصريحات مرسلة للصحفيين: "أري أن الأهلي يمر بظروف قد تحدث لأي فريق كرة قدم، حقق الكثير من البطولات والإنجازات على مر التاريخ".

وأضاف: "وأتمنى استمرار ودعم محمود الخطيب في الأهلي، لأنه حقق الكثير من البطولات والإنجازات لاعبًا ومسئولًا ويجب التكاتف معه والوقوف خلفه".

وأكمل: "أناشد جماهير النادي الأهلي العظيمة بالوقوف خلف الفريق، لأنهم السند الذي يستمد منه الجميع القوة".

وواصل: "أطالب اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية ويحققوا آمال وسعادة الجماهير التي طالما وقفت خلفهم وتذكروا ان ارتداء القميص الأحمر شرف وشيء كبير يتمناه الملايين من اللاعبين وأنتم قادرون على تحقيق البطولات والإنجازات وإسعاد جماهيركم العظيمة".

أما عن العودة لتدريب الأهلي فقال: "المهم الآن استقرار الأمور داخل النادي وعودة الخطيب".

أخر ولاية لحسام البدري مع النادي الأهلي كانت في الفترة من 25 أغسطس 2016 حتى 15 مايو 2018.

ويعاني النادي الأهلي حاليا من النتائج السلبية في بطولة الدوري حيث لعب 5 مباريات حقق الفوز مرة واحدة على فاركو بنتيجة 4-1، ومن ثم خسر أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، وتعادل مع المحلة ومودرن سبورت وإنبي.