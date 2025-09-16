كشف النادي الأهلي، مستجدات حالة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد أن اشتكى من آلام حادة في البطن، نُقل على إثرها على المستشفى في ظل وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وخضع إمام عاشور لفحوصات شاملة وتحاليل خلال الساعات الماضية، من أجل التعرف على أسباب الآلام التي كان يعاني منها اللاعب.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالأهلي، أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية "فيروس A"، مشيرًا إلى أن اللاعب حالته مستقرة في الوقت الراهن.

تصريحات طبيب الأهلي

قال أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية (فيروس A)".

وأضاف: "إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة".

وأتم طبيب الأهلي: "تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة وجاءت نتائجها جميعًا سلبية".