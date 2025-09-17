المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. موقف زيزو من القمة.. عدوى فيروسية لعاشور.. وحكم مباراة الإسماعيلي والزمالك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:03 ص 17/09/2025
زيزو الأهلي

زيزو

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس الثلاثاء، على رأسها موقف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، بالإضافة إلى تعرض إمام عاشور لعدوى فيروسية، والكشف عن حكم مباراة الإسماعيلي والزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

أمين عمر حكماً لمباراة الإسماعيلي والزمالك.. وعلاء صبري لـVAR

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.

بـ10 لاعبين.. ريال مدريد يهزم مارسيليا من علامة الجزاء في دوري أبطال أوروبا

تفوق نادي ريال مدريد (2-1) على أولمبيك مارسيليا في مباراة جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

قناة الأهلي: فرص مشاركة عبد القادر أمام سيراميكا ستكون صعبة

كشفت قناة الأهلي موقف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

"سيغيب عن المباراتين القادمتين".. قناة الأهلي تحدد موقف زيزو من قمة الدوري أمام الزمالك

حددت قناة الأهلي موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، من مباراتي سيراميكا ووحرس الحدود في بطولة الدوري.

محاضرة فنية وتدريبات بدنية.. الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رسميا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة إنبي.

"جلسة عبر زووم".. مدير أعمال سانتوس يتحدث لـ"يلا كورة" عن مفاوضاته مع الأهلي

كشف أونوفري كوستا مدير الإعلام والاتصال لـ فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغالي السابق، عن حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي.

طبيب الأهلي: إمام عاشور تعرض لعدوى فيروسية.. وحالته مستقرة

كشف النادي الأهلي، مستجدات حالة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد أن اشتكى من آلام حادة في البطن، نُقل على إثرها على المستشفى في ظل وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

بعد إصابة إمام عاشور.. يلا كورة يكشف كيف اطمأن الأهلي على سلامة لاعبيه؟

اتخذ النادي الأهلي إجراءً احترازيًا لجميع اللاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة إمام عاشور عقب مباراة إنبي في بطولة الدوري.

نجا منها الأهلي والزمالك.. 8 عقوبات في الجولة السادسة بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

