المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قصة فيتوريا وسانتوس والبدري.. يلا كورة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:04 م 17/09/2025
الأهلي

الأهلي

دخلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي في سباق مكثف خلال الأيام الماضية لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو عقب توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري.

وفي هذه الفترة، تولى عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت، ويعاونه كل من عادل مصطفى كمدرب عام، ومحمد نجيب كمدرب مساعد، وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى.

وكشف مصدر خاص لـ"يلاكورة" أن الأهلي يواجه صعوبة متزايدة في ملف المدرب الجديد بسبب كثرة اعتذارات الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط لا تزال حتى الآن تتلقى العديد من السير الذاتية، لكن لم يتم الاستقرار على اسم محدد لتولي المنصب.

وأوضح: "اعتذر باولو بينتو وروبرتو مانشيني والعديد من الأسماء التي تم الحديث معها، فيما كان هناك حديث من وكلاء مع بعض الأسماء دون تدخل من الأهلي علي الإطلاق".

وعن اسم فرناندو سانتوس، أكد المصدر أنه كان ضمن الحسابات داخل لجنة التخطيط، حيث أبدى البعض تحفظه على عمره الكبير، مثل مختار مختار رئيس اللجنة ومحمد يوسف، قبل أن يقتنعوا بجدوى الاستعانة به في ظل إمكانية تواجده مع مساعدين أكفاء.

وبحسب ما كشفه المصدر، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة "زووم" مع سانتوس في الثانية ظهر يوم الاثنين الماضي، لكنه اعتذر قبل الموعد بساعتين فقط عبر رسالة للوسيط، مشيرًا إلى أنه يقدّر تجربة الأهلي لكنه يرى أن تدريب فريق بحجمه وضغوطه يجب أن يكون من بداية الموسم مع اختيار القائمة وإدارة فترة الإعداد.

وبعد ساعات قليلة من هذا التطور، ظهر اسم روي فيتوريا الذي تمت إقالته من تدريب باناثينايكوس اليوناني في نفس اليوم، ليطرح اسمه بقوة داخل الأهلي.

وكشف المصدر أن مقربين من فيتوريا ووكيله يروجون لفكرة أنه لن يقود أي فريق قبل مرور ثلاثة أشهر، لكن إدارة الأهلي لا تزال تحاول معه.

وفي سياق متصل، يواصل أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، استقبال السير الذاتية للمدربين وعرضها عبر جروب "واتساب" خاص بلجنة التخطيط، حيث تضم القائمة حاليًا فيتوريا، والسويسري فشر، إضافة إلى اسمين آخرين أحدهما من أمريكا الجنوبية، مع وجود قناعة داخل الأهلي بأن التجارب اللاتينية لم تحقق نجاحًا كبيرًا سابقًا.

كما بين المصدر أن بعض الأصوات المقربة من دائرة صنع القرار حاولت الدفع باسم حسام البدري لتولي القيادة الفنية، لكن الفكرة لم تلق قبولًا لدى رئيس النادي محمود الخطيب حتى الآن.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال لم ينجح أسامة هلال في توفير اسم قوي خلال الفترة المقبلة، فإن الخيارات الأقرب ستكون بين فشر أو فيتوريا، مع الحسم النهائي عقب اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.

الأهلي الدوري المصري الخطيب ريبييرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg