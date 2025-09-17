دخلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي في سباق مكثف خلال الأيام الماضية لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو عقب توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري.

وفي هذه الفترة، تولى عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت، ويعاونه كل من عادل مصطفى كمدرب عام، ومحمد نجيب كمدرب مساعد، وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى.

وكشف مصدر خاص لـ"يلاكورة" أن الأهلي يواجه صعوبة متزايدة في ملف المدرب الجديد بسبب كثرة اعتذارات الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط لا تزال حتى الآن تتلقى العديد من السير الذاتية، لكن لم يتم الاستقرار على اسم محدد لتولي المنصب.

وأوضح: "اعتذر باولو بينتو وروبرتو مانشيني والعديد من الأسماء التي تم الحديث معها، فيما كان هناك حديث من وكلاء مع بعض الأسماء دون تدخل من الأهلي علي الإطلاق".

وعن اسم فرناندو سانتوس، أكد المصدر أنه كان ضمن الحسابات داخل لجنة التخطيط، حيث أبدى البعض تحفظه على عمره الكبير، مثل مختار مختار رئيس اللجنة ومحمد يوسف، قبل أن يقتنعوا بجدوى الاستعانة به في ظل إمكانية تواجده مع مساعدين أكفاء.

وبحسب ما كشفه المصدر، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة "زووم" مع سانتوس في الثانية ظهر يوم الاثنين الماضي، لكنه اعتذر قبل الموعد بساعتين فقط عبر رسالة للوسيط، مشيرًا إلى أنه يقدّر تجربة الأهلي لكنه يرى أن تدريب فريق بحجمه وضغوطه يجب أن يكون من بداية الموسم مع اختيار القائمة وإدارة فترة الإعداد.

وبعد ساعات قليلة من هذا التطور، ظهر اسم روي فيتوريا الذي تمت إقالته من تدريب باناثينايكوس اليوناني في نفس اليوم، ليطرح اسمه بقوة داخل الأهلي.

وكشف المصدر أن مقربين من فيتوريا ووكيله يروجون لفكرة أنه لن يقود أي فريق قبل مرور ثلاثة أشهر، لكن إدارة الأهلي لا تزال تحاول معه.

وفي سياق متصل، يواصل أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، استقبال السير الذاتية للمدربين وعرضها عبر جروب "واتساب" خاص بلجنة التخطيط، حيث تضم القائمة حاليًا فيتوريا، والسويسري فشر، إضافة إلى اسمين آخرين أحدهما من أمريكا الجنوبية، مع وجود قناعة داخل الأهلي بأن التجارب اللاتينية لم تحقق نجاحًا كبيرًا سابقًا.

كما بين المصدر أن بعض الأصوات المقربة من دائرة صنع القرار حاولت الدفع باسم حسام البدري لتولي القيادة الفنية، لكن الفكرة لم تلق قبولًا لدى رئيس النادي محمود الخطيب حتى الآن.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال لم ينجح أسامة هلال في توفير اسم قوي خلال الفترة المقبلة، فإن الخيارات الأقرب ستكون بين فشر أو فيتوريا، مع الحسم النهائي عقب اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.