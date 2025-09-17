المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأهلي ينفي طلب زيزو السفر للخارج للتأهيل بعد إصابته

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:42 م 17/09/2025
زيزو الأهلي

أحمد سيد زيزو

نفى النادي الأهلي طلب لاعبه أحمد سيد "زيزو" السفر إلى الخارج للتأهيل بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

الأهلي أعلن أمس الثلاثاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو، التي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء إن زيزو لم يطلب التأهيل في الخارج، مشددا على أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.

جدير بالذكر أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

وخاض زيزو صاحب الـ29 عاما 5 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

جدول مباريات اليوم 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد سيد زيزو

