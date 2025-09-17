الأهلي ينفي طلب زيزو السفر للخارج للتأهيل بعد إصابته

نفى النادي الأهلي طلب لاعبه أحمد سيد "زيزو" السفر إلى الخارج للتأهيل بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

الأهلي أعلن أمس الثلاثاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو، التي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء إن زيزو لم يطلب التأهيل في الخارج، مشددا على أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.

جدير بالذكر أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

وخاض زيزو صاحب الـ29 عاما 5 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

