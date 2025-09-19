المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"عليهم احترام رغبتنا".. وكيل إمام عاشور يرد ليلا كورة على رفض الأهلي التعامل معه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:29 م 17/09/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

رد آدم وطني، وكيل إمام عاشور، على قرار إدارة النادي الأهلي بعدم التعامل معه في المستقبل.

وقال آدم وطني في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور وقع عقد وكالة معي، وأصبحت أنا المسؤول عنه، لذلك إذا أراد الأهلي تمديد عقده فعليه التواصل معي".

وأضاف: "إمام عاشور أفصل لاعب في مصر وأفريقيا، وعندما عاد إلى مصر وانضم إلى الأهلي كان باختياره وليس فشلا في الاحتراف".

وأكمل: "إمام عاشور لديه الكثير من العروض، والعديد من الأندية تريده، أنا أبحث عن مشروع حقيقي لأي لاعب أمثله".

وواصل وكيل إمام عاشور: "قرار الأهلي بعدم التعامل معي، هو عدم احترام لـ إمام عاشور نفسه، لكن بالنسبة لي هذا لا يفرق معي، وأقول للأهلي امنحوا إمام عاشور الاحترام الذي يستحقه لأنه الأفضل".

وتابع" "دوري دائمًا أن أبحث عن الأفضل للاعبي، وفي الصيف جلبت للأهلي 650 مليون جنيه، أليس رقمًا كبيرًا؟، وعلى الرغم من ذلك لم أحصل على قرشا من النادي".

وزاد: "مصلحة النادي أضعها أمامي بالطبع، لكن مصلحة لاعبي أولا، وإذا كان الأفضل أن يرحل اللاعب سأستخدم قوتي حتى أحقق له مستقبل أفضل".

وأردف: "في كل الأحوال على الأهلي أن يحترم رغبتنا، وإذا كان مصلحة الطرفين هي البقاء سأفعل ذلك بكل تأكيد".

وشدد وكيل إمام عاشور: "فلننظر إلى ما فعله بيريز مع رونالدو، عندما أراد الرحيل عن مدريد لم يقف في طريقه، هذا هو تعامل الأندية الكبيرة".

وأنهى: "أستطيع أن أجلب 10 عروض من الدوريات الخمس الكبرى لـ إمام عاشور، وحتى الآن الأهلي لم يفاتحنا في التجديد".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور آدم وطني

