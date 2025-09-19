المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة سيراميكا.. استمرار تأهيل أشرف داري في تدريبات الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:31 م 17/09/2025
أشرف داري مدافع الأهلي

أشرف داري - مدافع الأهلي

واصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لاستعادة الثقة بين اللاعبين بعد التعادل الأخير أمام إنبي بهدف لمثله في بطولة الدوري.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، واصل تنفيذ البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض أشرف داري لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.

كما أن التدريب بدأ بأداء عمليات الإحماء وجزء بدني خفيف، قبل أن يدخل لاعبو الأهلي في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية.

كما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وحازم جمال تدريباتهم تحت إشراف أمير عبد الحميد مدرب الحراس.

ويدخل النادي الأهلي مباراته مع سيراميكا كليوباترا محتلا المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز أشرف داري سيراميكا تدريبات الأهلي

