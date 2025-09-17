بدا مصطفى جمال، لاعب المقاولون العرب، حزينا بعدما تعادل فريقه مع فاركو مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة المقاولون وفاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى جمال الفائز بجائزة رجل المباراة: "نحن نواجه سوء حظ في جميع مباريات الدوري بشكل غير طبيعي، لقد فرطنا في الفوز اليوم أمام فاركو، وسنركز في الفترة القادمة لتعويض نزيف النقاط".

وأضاف عبر قناة أون سبورت: "نؤدي ما علينا داخل أرضية الملعب، لكن نواجه سوء توفيق وسوء إنهاء للهجمات أيضًا، لقد أهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول ولو هناك توفيق لحققنا الفوز بفارق هدفين أو 3".

وأكمل لاعب المقاولون: "لو استغلينا الشوط الأول والفرص التي أتيحت لنا لكنا سجلنا أكثر من هدف".

وأنهى: "فاركو كان الأفضل في الشوط الثاني وأهدر فرصة خطيرة في نهاية المباراة كانت من الممكن أن تكتب له الفوز".

وبهذه النتيجة، يتواجد المقاولون العرب في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط.