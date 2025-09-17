استعاد النادي المصري البورسعيدي، نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، عقب فوزه على نادي غزل المحلة.

وتغلب المصري على نظيره غزل المحلة بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وعرف المصري طريق الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة (3-0).

واستعاد الفريق البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 14 نقطة، قبل خوض الزمالك مواجهة الإسماعيلي في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد غزل المحلة الذي تعرض لأول هزيمة هذا الموسم في الدوري، عند 8 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- المصري - 14 نقطة.

2- الزمالك - 13 نقطة.

3- وادي دجلة - 10 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 10 نقاط.

5- مودرن سبورت - 10 نقاط.

6- بتروجيت - 10 نقاط.

7- زد - 10 نقاط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا