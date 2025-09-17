المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أعاد فريقه للقمة.. ماذا قدم صلاح محسن مع المصري أمام غزل المحلة؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:01 م 17/09/2025
صلاح محسن

صلاح محسن من مباراة غزل المحلة

وضع صلاح محسن، مهاجم المصري، بصمته خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة والتي جمعت بينهما في الدوري المصري الممتاز، ليعيد الأخضر البورسعيدي إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وحسم فريق المصري تفوقه أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء بملعب السويس الجديد.

وحصل صلاح محسن، على جائزة رجل مباراة المصري أمام غزل المحلة، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل ثنائية منحت فريقه الأخضر نقاط اللقاء، ليرتقي على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ماذا قدم صلاح محسن أمام غزل المحلة؟

شارك صلاح محسن أمام غزل المحلة، خلال 90 دقيقة حيث دخل اللاعب في خيارات المدرب نبيل الكوكي لبداية المباراة بشكل أساسي، ونجح مهاجم الأخضر في تسجيل هدفين.

وأطلق صلاح محسن 5 تسديدات من بينهم 3 لم يعرفوا طريق المرمى، وسكنت شباك غزل المحلة هدفان، أحدهما من ركلة جزاء، كما سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الضيوف.

ونجح صلاح محسن في تنفيذ مراوغتين ناجحتين، ولمس اللاعب الكرة 34 مرة حيث أرسل 13 تمريرة صحيحة من إجمالي 19 بنسبة تفوق وصلت إلى 68%.

وفاز صلاح محسن بعدد 8 التحامات ما بين أرضية وهوائية من إجمالي 9، وخسر الاستحواذ 9 مرات.

 

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري غزل المحلة صلاح محسن

