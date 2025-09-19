المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة الأهلي: إمام عاشور سيغيب لمدة لا تقل عن شهر بسبب العدوى الفيروسية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:17 م 17/09/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

حددت قناة الأهلي مدة غياب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر الذي تعرض لعدوى فيروسية بعد مباراة إنبي في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة أعلن طبيب الأهلي أن إمام عاشور خضع لفحوصات طبية شاملة وأكدت إصابته بعدوى فيروسية "فيروس A"، مشيرا إلى أن اللاعب حالته مستقرة لكنه سيستمر في المستشفى لعدة أيام للاطمئنان على حالته.

موعد عودة إمام عاشور

وقالت قناة الأهلي عن إمام عاشور: "سيغيب عن الأهلي لفترة لا تقل عن شهر، لأن الاستشفاء هو الذي سيأخذ بعض الوقت".

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب إمام عاشور لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وبعدما عاد من رحلة علاجية طويلة والتأهيل بعد ذلك سيغيب بسبب عدوى فيروسية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري قناة الأهلي إمام عاشور

