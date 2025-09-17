كشفت قناة الأهلي عن مدة غياب إمام عاشور، متوسط ميدان الأحمر، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة بعدوى فيروسية "فيروس A" عقب مباراة الفريق أمام إنبي بالدوري.

وسقط فريق الأهلي أمام نظيره إنبي بفخ التعادل بهدف لكل فريق، في الدوري المصري الممتاز، ونقل إمام عاشور لاعب الأحمر إلى المستشفى عقب مشاركته في اللقاء.

وكشف النادي الأهلي في بيان له، أن إمام عاشور خضع للمزيد من الفحوصات الطبية والتي أثبتت تعرضه للإصابة بعدوى فيروسية "فيروس A" وأشار طبيب الأحمر إلى أن اللاعب حالته مستقرة موضحًا أنه سيستمر في المستشفى لعدة أيام للاطمئنان على حالته.

غياب إمام عاشور

قالت قناة الأهلي عن إمام عاشور: "سيغيب عن الأهلي لفترة لا تقل عن شهر، لأن الاستشفاء هو الذي سيأخذ بعض الوقت".

المباريات التي من المحتمل غياب إمام عاشور عنها

- الأهلي × سيراميكا كليوباترا (19 سبتمبر) - الدوري المصري

- حرس الحدود × الأهلي (23 سبتمبر) - الدوري المصري

- الأهلي × الزمالك (29 سبتمبر) - الدوري المصري

- كهربا الإسماعيلية × الأهلي (5 أكتوبر) - الدوري المصري