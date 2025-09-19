استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الطاقم الذي سيدير مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يقود محمود وفا مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميًا، ويعاونه الثنائي سامي هلهل ويوسف البساطي، ويتواجد عبد الرحمن صالح كحكم رابع.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي، ويساعده حساب عزب.

حكام مباريات الجمعة

أعلنت لجنة الحكام عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مواجهتي وادي دجلة أمام طلائع الجيش، وسموحة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدير محمد عباس قابيل مباراة وادي دجلة أمام طلائع الجيش، ويساعده محمد خالد عيد ومحمود بدران، وجلال أحمد كحكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه طارق مصطفى.

وعينت لجنة الحكام صبحي العمراوي لإدارة مباراة سموحة أمام حرس الحدود، ويعاونه هاني خيري ومحمد القاضي ومحمد عبد العليم كحكم رابع، ويجلس في غرفة تقنية الفيديو مصطفى مدحت ويساعده أسامة عبد اللطيف.