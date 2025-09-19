المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمود وفا حكمًا لمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:23 ص 18/09/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الطاقم الذي سيدير مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يقود محمود وفا مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميًا، ويعاونه الثنائي سامي هلهل ويوسف البساطي، ويتواجد عبد الرحمن صالح كحكم رابع.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي، ويساعده حساب عزب.

حكام مباريات الجمعة

أعلنت لجنة الحكام عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مواجهتي وادي دجلة أمام طلائع الجيش، وسموحة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدير محمد عباس قابيل مباراة وادي دجلة أمام طلائع الجيش، ويساعده محمد خالد عيد ومحمود بدران، وجلال أحمد كحكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه طارق مصطفى.

وعينت لجنة الحكام صبحي العمراوي لإدارة مباراة سموحة أمام حرس الحدود، ويعاونه هاني خيري ومحمد القاضي ومحمد عبد العليم كحكم رابع، ويجلس في غرفة تقنية الفيديو مصطفى مدحت ويساعده أسامة عبد اللطيف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري لجنة الحكام سيراميكا كليوباترا محمود وفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg