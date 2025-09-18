المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. تفاصيل أزمة الأندية والرابطة مع اتحاد الكرة بسبب "VAR"

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

12:58 ص 18/09/2025
تقنية الفيديو "فار"

تقنية الفيديو

يصطدم اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة وأندية الدوري المصري الممتاز بسبب تقنية الفيديو.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن اتحاد الكرة طلب من رابطة الأندية بضرورة تحمل أندية الدوري المصري الممتاز تكاليف تأمين مصدر التيار الكهربائي من خلال مولد احتياطي معتمد من شركة الكهرباء، وذلك لسلامة استمرار خدمة تقنية الفيديو لتجنب أي خلل سيحدث نتيجة انقطاع أو ضعف مصدر الكهرباء.

إلا أن رابطة الأندية أكدت في خطابها المرسل لاتحاد الكرة أن جميع أندية الدوري المصري الممتاز دفعت قبل بداية الموسم الحالي مبلغ 2 مليون جنيه لمستلزمات الحكام وتقنية الفيديو لعدم تعطل الخدمة في المباريات.

ليكون رد اتحاد الكرة في هذه الحالة بأن قواعد القيد التي قامت الأندية بدفعها قبل بداية الموسم لم تتضمن (بان مولدات الكهرباء جزء من مصاريف التشغيل من بند الحكام)

وفي ضوء ذلك، فإن مسؤولية تأمين ملعب المباراة بكافة عناصر التشغيل تقع تحت مسؤولية مستضيف المباراة، ومنها تأمين مصادر التيار الكهربائي دون أدنى مسؤولية على الاتحاد.

وبالتالي قد تتأثر تقنية الفيديو في أي مباراة في حال عدم حل هذه الأزمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وكان نص خطاب اتحاد الكرة كالتالي:

الدوري المصري اتحاد الكرة تقنية الفيديو رابطة الأندية،

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

