استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للفريق الأول، داخل مقر النادي في الجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، الخميس، إن الخطيب سيناقش مع سيد عبد الحفيظ عدة ملفات، على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم عرض الأمر على سيد عبد الحفيظ كعضو في مجلس الإدارة خلال الانتخابات المقبلة.

وفي سياق آخر، يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ويطمح فريق الأهلي لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، حيث كان آخر فوز له في لقاء فاركو بنتيجة 4-1 ضمن الأسبوع الثاني.

