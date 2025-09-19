المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الخطيب يستقبل عبد الحفيظ لمناقشة إمكانية ترشحه في انتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:07 م 18/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للفريق الأول، داخل مقر النادي في الجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، الخميس، إن الخطيب سيناقش مع سيد عبد الحفيظ عدة ملفات، على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم عرض الأمر على سيد عبد الحفيظ كعضو في مجلس الإدارة خلال الانتخابات المقبلة.

وفي سياق آخر، يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ويطمح فريق الأهلي لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، حيث كان آخر فوز له في لقاء فاركو بنتيجة 4-1 ضمن الأسبوع الثاني.

اقرأ أيضًا:

يلا كورة يكشف تحركات الخطيب وموقفه من انتخابات الأهلي

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg