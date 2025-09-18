المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد رحيله عن بورتيمونينسي.. مصدر ليلا كورة: الأهلي سيقوم بقيد حمزة علاء كلاعب حر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:25 م 18/09/2025
حمزة علاء حارس مرمى فريق بورتيمونينسي

حمزة علاء - حارس الأهلي

كشف مصدر عن قيد الحارس حمزة علاء، كلاعب حر، بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي مساء اليوم الخميس.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس التعاقد مع الحارس حمزة علاء خلال الفترة الحالية لمدة 3 سنوات ونصف وذلك عبر الموقع الرسمي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن النادي الأهلي سيقوم بقيد الحارس حمزة علاء كلاعب حر.

وسبق وأعلن حمزة علاء عبر يلا كورة، فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بعدما انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. (للتفاصيل اضغط هنا)

وضم بورتيمونينسي، الحارس حمزة علاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الأهلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة النادي البرتغالي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

حمزة علاء بدأ مع النادي الأهلي ولم يخرج منه إلا في 29 مايو الماضي، رفقة الثنائي أكرم توفيق ورامي ربيعة، قبل أن ينتقل الحارس الشاب إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي في رحلة لم تستمر كثيرًا.

شارك الحارس صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في مباراتين فقط، وخرج وقتها بشباك نظيفة مرة واحدة.

الأهلي الدوري المصري حمزة علاء بورتيمونينسي البرتغالي

