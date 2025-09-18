كشف مصدر عن قيد الحارس حمزة علاء، كلاعب حر، بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي مساء اليوم الخميس.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس التعاقد مع الحارس حمزة علاء خلال الفترة الحالية لمدة 3 سنوات ونصف وذلك عبر الموقع الرسمي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن النادي الأهلي سيقوم بقيد الحارس حمزة علاء كلاعب حر.

وسبق وأعلن حمزة علاء عبر يلا كورة، فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بعدما انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. (للتفاصيل اضغط هنا)

وضم بورتيمونينسي، الحارس حمزة علاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الأهلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة النادي البرتغالي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

حمزة علاء بدأ مع النادي الأهلي ولم يخرج منه إلا في 29 مايو الماضي، رفقة الثنائي أكرم توفيق ورامي ربيعة، قبل أن ينتقل الحارس الشاب إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي في رحلة لم تستمر كثيرًا.

شارك الحارس صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في مباراتين فقط، وخرج وقتها بشباك نظيفة مرة واحدة.