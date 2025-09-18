المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. موعد انتخابات الأهلي وموقف الخطيب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:28 م 18/09/2025
الخطيب

الخطيب

تنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، غدًا الجمعة للتصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد تعديل قانون الرياضة.

ويحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الجمعية العمومية غدًا، بعدما عاد لممارسة مهامه من جديد.  

ويغادر محمود الخطيب، القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية الخاصة.

الخطيب لم يحدد موقفه

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الخطيب لم يحدد موقفه من حضور اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الأثنين المقبل".

وأضاف:"الخطيب لم يتحدث مع أعضاء المجلس حول موعد عودته للقاهرة، وإذا لم يحضر سيترأس الجلسة يوم الأثنين خالد مرتجي نائب رئيس النادي".

وأوضح:"أبرز بنود جلسة يوم الاثنين، اعتماد الجمعية العمومية الخاصة وإعلان برنامج انتخاب مجلس إدارة جديد الذي يتمثل في فتح باب تلقي طلبات المرشحين لانتخاب مجلس إدارة جديد 2025-2029 يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع".

موعد انتخابات الأهلي

وتابع: "أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مبدئيا تتضمن أن يكون هناك جلسة أخري لمجلس الإدارة لاعتماد قائمة المرشحين النهائيين علي أن تجري الانتخابات يومي 30 و 31 أكتوبر بحيث إذا لم يكتمل النصاب القانوني في اليوم الأول يكون الانتخاب في اليوم التالي مباشرة".

وأتم:"خارطة طريق الانتخابات تعتمد إقرارها علي اكتمال النصاب القانوني في عمومية الغد وإقرار تعديلات لائحة النظام الاساسي".

مصدر ليلا كورة: الخطيب يستقبل عبد الحفيظ لمناقشة إمكانية ترشحه في انتخابات الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي عمومية الأهلي

