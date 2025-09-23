بعد بنتايك.. بيزيرا يغيب عن مباراة الزمالك ضد الجونة

حصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي في الدوري.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم الخميس بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى بيزيرا بطاقة صفراء في لقاء الإسماعيلي، اليوم الخميس، وهي الثالثة للاعب البرازيلي هذا الموسم في الدوري الممتاز، وبالتالي سيغيب لتراكم البطاقات الصفراء، وهي نفس المباراة التي حصل فيها بنتايك على البطاقة الثالثة.

يعود ضد الأهلي

رغم أن الزمالك سيفتقد سحر اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلا أنه سيعود أمام الأهلي في حال جاهزيته البدنية والفنية والطبية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

موعد المباراة القادمة

ويستعد الزمالك حاليا لمباراة الجونة والمقرر إقامتها في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك والجونة في الثامنة مساءً.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.